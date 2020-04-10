Кадыров извинился за резкие слова в адрес ингушей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес извинения за нецензурные высказывания в адрес ингушей. Он подчеркнул, что ингуши и чеченцы остаются братьями, а его жесткая критика была направлена в адрес тех, кто утверждает обратное.

«Здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми – я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание», – приводит его слова «Чечня сегодня».

«Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова», – сказал Кадыров.

Как напоминает РИА «Новости», на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Кадыров коснулся темы помощи соседней Ингушетии, куда чеченские власти направили партию медицинских материалов: масок, антисептиков, противочумных комбинезонов и так далее.

Глава Чечни отметил, что «диванные комментаторы» вспомнили о соглашении по границе между регионами и заявили, что таким образом он «откупается масками за землю».

«В соцсетях пытаются связать оказываемую помощь с темой границ, но это глупо. Еще глупее будем выглядеть мы, если обидимся на эти слова кнопочных критиков. Помощь будет оказана, и она не связана с политикой или решенным окончательно земельным вопросом. Здесь стоит жирная точка», – заключил Кадыров.