Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

«В связи с проектом канала «Стамбул» мы провели все виды исследований, включая геологические и гидрологические, изучили прогнозы по землетрясениям. Более 200 ученых из 11 университетов и 34 отраслей изучили этот проект. Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдоган собрался разрушить важнейшую для России конвенцию.

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