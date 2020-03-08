Путин определил полномочия зампредседателя Совета безопасности России

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Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Российские курорты ждут наплыва туристов на фоне вирусаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бушующий в Азии и Европе коронавирус может привлечь дополнительных туристов на российские курорты – в Крым и Краснодарский край. Как один из вариантов развития событий – это вполне возможно. Однако туроператоры с большим скепсисом смотрят в будущее. Насколько сильна паника среди туристов и где будут отдыхать в этом году россияне? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 Мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

Зеленский относится к Донбассу далеко не так миролюбиво, как это могло показатьсяФото: president.gov.ua
Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это. По крайней мере, об этом свидетельствует и характер недавних перестановок в украинском правительстве, и последние заявления президента Украины западным СМИ. Что думают на этот счет сами жители Украины? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...

Цена на нефть как замена демократии

Сергей Мардан, публицист
Если противостояние СССР и США носило исключительно идеологический смысл, то сегодня никакого идеализма в мировой политике не осталось вообще. Политика теперь делается всегда с использованием калькулятора. Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...
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              Путин определил полномочия зампредседателя Совета безопасности России

              8 марта 2020, 14:24

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий функции заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

              Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

              В указе говорится, что зампред Совбеза организует взаимодействие Совбеза с федеральными органами госвласти, органами госвласти субъектов России и местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними.

              Кроме того, Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России. Он примет участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, а также займется контролем исполнения указаний и поручений президента в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности.

              Информационно-аналитическое обеспечение деятельности зампреда Совбеза будет осуществлять аппарат СБ. Зампред Совбеза информирует президента России по вопросам обеспечения нацбезопасности.

              Кроме того, Медведев будет согласовывать представляемый президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, а также проекты положений о Совбезе, об аппарате Совбеза.

              В работу зампреда Совбеза входит проведение рабочих совещаний с членами СБ и иными представителями федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов России, иных госорганов, а также выездных совещаний.

              Дмитрий Медведев будет проводить совещания по стратегическому планированию с членами Совбеза, участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

              Зампред Совбеза также должен выступать с разъяснениями принятых Советом решений.

              Напомним, должность заместителя председателя Совета безопасности была введена в 2020 году.

              Медведев 15 января заявил Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности.

              Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

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