В Подмосковье в канализации нашли тело младенца

В Мытищах рабочие в водостоке канализации нашли тело младенца, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения тела плода мужского пола в водостоке канализации», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Тело нашли 5 марта во время очистки канализационно-насосной станции.

Следователь осмотрел место обнаружения младенца, назначена судмедэкспертиза.

В феврале в Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила младенца в окно.