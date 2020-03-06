Неизвестные атаковали мероприятие с участием премьера Афганистана

Неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ведется стрельба, сообщил источник с места событий.

Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал, передает РИА «Новости».