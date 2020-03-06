Из загоревшегося отеля в центре Москвы эвакуировали десятки человек

Свыше 30 человек эвакуировали из отеля «Неаполь» в центре Москвы после возгорания в подвальном помещении здания, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В отеле «Неаполь» в Вознесенском переулке произошло возгорание деревянной перегородки. Из здания был выведен 31 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, в подвальном помещении здания по адресу: Вознесенский переулок, дом 12, строение 3 произошло возгорание деревянных перегородок в подвальном помещении на площади 5 квадратных метров. До прибытия пожарных администрация вывела из здания 38 человек. В 07.52 пожар был ликвидирован.

В феврале в Москве при пожаре в хостеле погибли двое белорусов.

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