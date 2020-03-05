Присоединившимся к челленджу «Проломи череп» подросткам предъявили обвинения

В TikTok набрал популярность челлендж SkullBreaker («Проломи череп») – жертву розыгрыша просят подпрыгнуть и сбивают с ног, чтобы человек ударился головой. Несколько подростков по всему миру уже получили травмы и переломы, а в отношении нескольких пранкеров выдвинуты обвинения.

Суть челленджа в том, что два человека просят третьего прыгать или танцевать для видео для TikTok. Все встают в ряд, сговорившиеся прыгают первыми, затем жертва. В прыжке ему ставят подножку с двух сторон, жертва падает, ударяясь затылком или спиной, пишет TJournal.

Челлендж появился в начале февраля в Венесуэле. Руководство одной из местных школ пригрозило участникам челленджа административными наказаниями, однако затем челлендж распростанился по Сети.

4 марта в городе Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, полиция предъявила обвинения двум подросткам в нападении при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы для жертвы. Все трое – участники челленджа. Видео они опубликовали в TikTok, хотя при съемках третий подросток получил сотрясение мозга.

Родители пострадавшего 13-летнего мальчика, Стейси и Марк Шенкер, рассказали, что до этого не слышали про челлендж. 24 января маму подростка вызвали в школу, сообщив о припадке у ее ребенка. Шенкер решила подать заявление в полицию.

Кроме того, в феврале в Алабаме подросток получил два перелома и перенес операцию, в Пенсильвании шестиклассница после пранка онемела, в Орегоне 14-летняя девочка потеряла сознание, а в Арканзасе школьник получил сотрясение мозга. Все они не знали, в чем заключается розыгрыш.

В России о челлендже предупреждал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. При этом сами пользователи TikTok также стали записывать ролики с просьбой не участвовать в этом пранке.

Мессенджер 28 февраля заблокировал хештег #SkullBreakerChallenge и родственный ему #TrippingJump, пообещав удалять такой контент.