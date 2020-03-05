Названа причина переноса запуска «Союза» с Куру

Перенос запуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане связан с тем, что в одном из кабелей разгонного блока «Фрегат» возникли проблемы, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«При предстартовых проверках электрооборудования ракеты-носителя была выявлена проблема в одном из кабелей разгонного блока», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесли с 6 на 7 марта.