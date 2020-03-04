МИД Украины осудил визит сицилийской делегации в Крым

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало визит делегации из разных муниципалитетов Сицилии в Крым.

«МИД Украины решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированную Российской Федерацией автономную Республику Крым», – отмечено в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

О визите делегации из Сицилии в Крым ранее сообщал глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. При этом представители делегации из-за визита попали в базу украинского сайта «Миротворец». Гемпель отметил, что члены делегации расценили это как нарушение прав человека.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на позицию ряда стран Запада считать территорию Крыма временно оккупированной территорией, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что этот вопрос «закрыт окончательно».