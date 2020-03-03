В США сравнили Крым с Прибалтикой в составе СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоеваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России (СССР)», – передает РИА «Новости» слова Гилмора.

«Точно так же мы будем отстаивать это предложение, пока эта (ситуация) не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения – прим.ВЗГЛЯД)», – сказал он, говоря о позиции США в отношении Крыма.

Напомним, в июле 2018 года в Сенате США призвали приравнять возвращение Крыма в состав России с «оккупации Прибалтики» СССР.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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