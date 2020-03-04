Комитет Госдумы поддержал ряд поправок по изменению Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поддержал ряд поправок к проекту закона об изменениях в Конституции.

В частности, комитет Госдумы поддержал поправку, запрещающую ограничивать в России права граждан, попавших под иностранные санкции. Инициативу предложил первый замглавы комитета Михаил Емельянов, передает ТАСС.

«На территории РФ ее граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введенными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией», – отмечается в тексте поправки.

Также комитет поддержал несколько поправок по изменению в Основной закон, запрещающих высшим должностным лицам страны, включая президента, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

«Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», – сообщается в поправке.

Согласно другой поправке, премьер, вице-премьеры, министры и руководители федеральных органов исполнительной власти должны быть назначены из числа россиян, достигших 30 лет, без иностранного гражданства, без вида на жительство за рубежом. Им также запрещается открывать счета или хранить деньги и ценности в иностранных банках.

Также комитет поддержал поправку, согласно которой правительство продолжит работу в случае отставки своего руководителя. Автором инициативы выступил член комитета Даниил Бессарабов.

На данный момент уход премьера России влечет за собой отставку кабинета министров.

«Председатель правительства РФ, заместитель председателя правительства РФ, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом РФ», – отмечается в поправке.

Комитет поддержал порядок вступления в силу проекта закона о поправке к Конституции.

Дата вступления поправок в силу в случае одобрения на всероссийском голосовании, намеченном на 22 апреля, будет определена указом президента. Перед проведением голосования глава государства обратится в Конституционный суд для правового заключения по документу.

Также фиксируется критерий поддержки поправок населением. Изменения будут считаться одобренными в случае, если за них отдали свой голос более половины, принявших участие в голосовании. При этом порога явки не будет.

Кроме того, комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, передает РИА «Новости».

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что в УК содержатся запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур – выборы, референдум.

«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы», – сказал парламентарий.

Напомним, второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. После одобрения законопроекта о поправках Конституционным судом состоится всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.