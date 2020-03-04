Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.

Врачи оценивают состояние 93-летней артистки как тяжелое, передает РЕН-ТВ.

С каким именно диагнозом положили актрису, не сообщается.

Инна Макарова родилась в 1926 году. Она известна зрителю по таким фильмам, как «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и другим.