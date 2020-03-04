Жителя Мурманска обязали заплатить бывшей жене за скрытое видеонаблюдение

Установка скрытой камеры в квартире бывшей жены обойдется жителю Мурманска в 26 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Женщина подала на него в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 80 тыс. рублей, а также возмещения расходов на представителя в размере 15 тыс. рублей.

Истица сообщила, что экс-супруг тайно установил в ее квартире камеру видеонаблюдения, замаскировав ее под предметы домашнего обихода, после чего через смартфон контролировал ведение записи.

«Таким образом, ее бывший возлюбленный незаконно собирал сведения, которые составляют её личную и семейную тайну, без ее согласия. Своими действиями ответчик нарушил конституционные права и охраняемые законом интересы истца», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Вина ответчика была установлена вступившими в законную силу постановлениями мирового судьи, уголовные дела в отношении обвиняемого были прекращены из-за того, что мужчине назначили судебный штраф.

«Также истец заявила, что в квартире она проживает совместно с несовершеннолетними детьми, в связи с чем в результате деяний ответчика она постоянно переживала за свою жизнь и жизнь детей, испытала чувство страха повторения данных действий, испытывала сильные душевные страдания и, как следствие, головные боли, вынуждена была скитаться по чужим квартирам, испытывала дискомфорт», – добавили в пресс-службе.

В судебном заседании бывший муж с исковыми требованиями не согласился. Его представитель отметила, что ответчик принес истцу извинения, которые та приняла, а также возместил моральный вред в размере 13 тыс. рублей.

«Выслушав стороны и их представителей, исследовав материалы уголовных дел, суд решил исковые требования удовлетворить частично - взыскать с ответчика компенсацию морального вреда... в размере 5 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 8 тысяч рублей, а всего 13 тыс. рублей», – сообщила пресс-служба.