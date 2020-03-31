Генпрокуратура потребовала удалить сообщение с призывом «ликвидировать» больных коронавирусом

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к сообщению в соцсети «ВКонтакте», где содержится призыв ликвидировать больных коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на странице одного из пензенских пабликов пользователь написал, что носителей COVID-2019 нужно «немедленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить».

Согласно исследованию специалиста ЭКЦ УМВД России по Пензенской области, в комментарии имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к вышеуказанной информации, а в случае переноса аналогичного материала на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Кроме того, прокуратура Пензенской области направила материалы проверки в местное УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

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