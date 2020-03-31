Россияне оценили важность предлагаемых поправок в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию, затрагивающих социальные и политические сферы жизни.

Абсолютное большинство россиян (95%) считают важным государственное обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Также для 91% россиян важна обязательная ежегодная индексация пенсий, об обратном заявили только 6%, следует из сообщения на сайте ВЦИОМ.

Создание условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры считают важным 88% россиян. Иного мнения придерживается каждый десятый (9%).

Важность признания культуры России как уникального наследия многонационального народа декларируют 87% сограждан, об обратном сообщили 10%.

Также 86% россиян считают важной поправку к Конституции о защите животных и формировании ответственного отношения к животным, не согласны с ними 11%.

Кроме того, более половины россиян (65%) считают важной поправку к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента России на участие в следующих выборах, обратного мнения придерживаются 26%.

Декларируемую поддержку в адрес поправки, снимающей ограничение для занимавших ранее должность президента РФ на участие в следующих выборах, высказали 57% россиян, что на 6 процентных пунктов больше, чем неделю назад.

Важность создания единой системы публичной власти декларируют 64% россиян (на 7 процентных пунктов выросла доля россиян с 22 марта), иначе думают 21% россиян.

О важности расширения полномочий Государственной Думы и наделении депутатов полномочиями утверждать заместителей председателя правительства и федеральных министров заявляют 55% россиян (22 марта эта доля равнялась 47%). Не согласны с данным утверждением 33% граждан.

Важным считает 53% россиян расширить полномочия Совета Федерации, наделить сенаторов полномочиями участвовать в назначении силовых министров и прокуроров, а также судей ключевых инстанций сообщают 53% россиян (доля увеличилась на 6 процентных пунктов с 22 марта). Противоположной точки зрения придерживаются 34%.

Считают, что важно закрепить возможность отдельных федеральных органов государственной власти постоянно пребывать в любом другом городе, кроме столицы, 40% россиян. С ними не согласны 49% граждан.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 и 29 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.

При этом глава государства указывал в ходе встречи с предпринимателями, что ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.