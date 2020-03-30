В Москве 17 детей заразились коронавирусом

В Москве подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших увеличилось до 1 тыс. 226 человек, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Среди новых заболевших – 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

Подчеркивается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Такие же меры были введены в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

В оперштабе напомнили, что покидать дома жители столичного региона могут только в ряде случаев: обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания; для выноса мусора.

На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

Нет, но собираюсь

Нет, и не планирую

Мне не позволяет специфика моей работы



За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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