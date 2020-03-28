В России зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса

Новая тест-система для выявления коронавируса, позволяющая получить результат за 90 минут, получила регистрационное удостоверение в Новосибирске.

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа. У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут», - говорится в сообщении в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказала о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса. При это м она особо отметила: «Мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала (тех), которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами».

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