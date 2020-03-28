Трамп опроверг отмену пошлин на импорт на фоне пандемии

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что американские власти на фоне пандемии коронавируса планируют на три месяца приостановить взимание пошлин за ввоз в страну импортируемых товаров.

Трамп заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась по телеканалу Fox News, что «это фейковые новости», передает РИА «Новости».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что администрация Трампа якобы планирует на три месяца приостановить сбор импортных пошлин, чтобы оказать финансовую поддержку американским компаниям на фоне пандемии коронавируса. При этом до этого Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не рассматривают идею отмены пошлин на товары из-за рубежа для смягчения последствий вспышки коронавируса.

Рейтинговое агентство S&P Global заявило, что в 2020 году мировую экономику ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса. Кроме того, эксперты предрекли неконтролируемую рецессию в США.

Напомним, США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 млрд долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 млрд долларов.

Соглашение предусматривает, что Китай закупит американских промышленных товаров на 75 млрд долларов, энергоносителей – на 50 млрд долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 млрд долларов, еще 35-40 млрд долларов в ближайшие два года Пекин должен будет потратить на услуги.

Так в Вашингтоне рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» знаменателю.

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