Синоптики предупредили москвичей о морозе и метели

В европейской части России на следующей неделе ожидается ухудшение погоды, выпадет снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры. 30 марта резко изменится циркуляция и вместо южного ветра, он сменит направление, свежие полярные воздушные массы будут приходить в центр европейской России и в Москву в частности», – сказал он в эфире НСН, сообщает РИА «Новости».

В ночь на понедельник по прогнозу ожидается дождь и снег. В столице столбик термометра опустится до нуля градусов.

В начале недели синоптики прогнозируют метель и гололедицу. 1 апреля ночью ожидается минусовая температура.

«Это не шутки, минус 4-9 градусов ночью, без осадков правда уже, днем плюс 5 – это максимальное ожидаемое значение», – добавил Вильфанд.

Затем погода будет улучшаться.

Ранее Вильфанд уже отмечал, что над европейской территорией России в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон.