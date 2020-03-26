После взрыва в жилом доме в Магнитогорске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, сообщает СУ СК по Челябинской области, отмечая, что погибли два человека.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – сообщается на сайте СУ СК.

Отмечается, что возгорание и взрыв бытового газа привел к гибели мужчины и женщины.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Шульга С.И. для организации работы оперативно-следственной группы, в которую входят следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь компании «Газпром газораспределение Челябинск» Елена Маркова отметила, что обслуживание дома в Магнитогорске Челябинской области проводилось в 2019 году, передает ТАСС.

В пресс-службе главы региона сообщили, что дом обесточен.

«Поэтому принято решение разместить всех жителей в гостиницах города, обеспечить их завтраком. Также полицией обеспечена охрана дома и оставшегося там имущества», – говорится в сообщении.

Ранее глава города Сергей Бердников сообщал, что в результате взрыва газа в квартире жилого дома в Магнитогорске погибли три человека.

Сообщалось, что в доме взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением, на данный момент пожар локализован. В ГУ МЧС Челябинской области сообщали, что взрыв в доме в Магнитогорске произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.