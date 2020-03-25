Эксперт: В своем обращении Путин фактически призвал общество к солидарности

Президент и раньше подчеркивал, что приоритетом для него является здоровье наших граждан. Исходя из этого постулата – и было решено отложить голосование. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал решение Путина перенести голосование по поправкам к Конституции на более поздний срок.

«Понятно, что вопрос о голосовании по изменениям в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля, – очень серьезный, важный для многих. Но здоровье россиян является более приоритетным для государства. В этом плане президент принял очень ответственное, взвешенное решение», – сказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу избирательных прав граждан, политолог Максим Григорьев.

«Как известно, Общественная палата взялась за организацию наблюдения за голосованием, за подготовку наблюдателей для каждого участка. Решение президента дает нам дополнительное время. К тому моменту, когда голосование наконец начнется, мы успеем подготовить наблюдателей на более высоком уровне», – заверил Григорьев.

В своем послании Путин говорил не только о переносе даты голосования, но и о других, не менее важных вещах, добавил политолог. «Президент заявил и о необходимости защиты здоровья наших граждан, и об ответственности самих граждан. Он призвал россиян поддержать наших медиков, ученых, которые находятся на переднем крае борьбы с этим вирусом. Фактически Путин призвал наше общество к солидарности, – мы сейчас должны действовать все заодно, едиными усилиями», – сказал эксперт.

Напомним, в среду президент Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, предложил перенести голосование по поправкам к Конституции. «Вы знаете, насколько серьезно к этому (поправкам к Конституции – прим. ВЗГЛЯД) отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести», – сказал президент.

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