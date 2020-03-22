Канделаки удивилась росту продаж чипсов в США на фоне коронавируса

Взгляд
22 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
Разделы

Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
Перейти а раздел…

Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
Перейти а раздел…

В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как коронавирус может улучшить мир

    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...

      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
      Подробности...

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

          Перейти а раздел…
          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин оценил запас продуктов в Москве
              Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусомСечин назвал условие возвращения цен на нефть к 60 долларам за баррельОнищенко вступился за инфекциониста, скрывшую поездку в ИспаниюСосед раскрыл подробности убийства семьи в Москве
              Москва осудила попытки США «подложить мину» под «Северный поток – 2»Итальянский врач развеял миф о группе риска для коронавирусаВ Египте застряли 2 тыс. российских гражданЛукашенко поручил не направлять чартеры за «прущими за границу» белорусами
              Соловьев процитировал басню Крылова в ответ на обвинения СШАВ Киеве решили остановить работу общественного транспортаНазваны повышающие опасность коронавируса болезниВрач рассказал о симптомах коронавируса у детей

              Главная тема


              Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

              немецкий депутат


              В Европе попросили Россию помочь Италии

              два чувства


              Британские ученые назвали специфический симптом коронавируса

              «Евпатий Коловрат»


              Стало известно о планах оснастить новейший российский ледокол импортной «начинкой»

              Видео

              борьба с пандемией


              Коронавирус разделил медиков на два лагеря

              Мир после коронавируса


              Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

              Плюс на минус


              В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

              «вирусная бомба»


              На Украине зреет эпидемическая угроза для России

              Заграничная собственность


              Дмитрий Родионов: России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

              Крах глобализма


              Игорь Мальцев: У европейцев отнимают деньги и свободу

              Русский след


              Андрей Черваков: Кого стоит поддержать на выборах президента США

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Канделаки удивилась росту продаж чипсов в США на фоне коронавируса

              22 марта 2020, 09:34

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Стресс от пандемии коронавируса валит рынок полезных продуктов в США, где продажи попкорна, соленого печенья, чипсов и консервов выросли на 30-50%, заявила телеведущая, генеральный продюсер Тина Канделаки.

              «Если бы на фоне коронавируса я вдруг решила перенять поведение большого количества американских зожников, я сказала бы себе следующее: Тина, кругом враги, стресс, проблемы с бизнесом. Заканчивай уже с 1500 ккал в сутки. Порадуй себя хачапури и любимым маминым тортом – станет легче», – написала она в своем Telegram.

              «В это сложно поверить, но продажи попкорна, соленого печенья, чипсов и консервов выросли в США на величину от 30 до 50%!» – добавила Канделаки.

              Она отметила, что в этом играет роль падение доходов, но главная причина здесь – «стресс, который валит рынок полезных продуктов».

              «Я, разумеется, продолжу держаться своей стратегии: коронавирус нас скорее всего не победит, а лишние калории, гиподинамия и килограммы сделают это с легкостью. Не хочется начинать вторую войну сразу после первой», – написала она.

              Между тем, в США продолжают стремительно расти объемы продаж огнестрельного оружия на фоне распространения нового типа коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал ABC.

              Так, выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, количество заказов увеличилось на 222%. Объемы продаж представители магазина назвали «беспрецедентными». Рост спроса объясняется тем, что полиция вынуждена сокращать количество операций из-за вспышки коронавируса, и некоторые полицейские участки выезжают только на звонки о чрезвычайных ситуациях.

              В пятницу также сообщалось, что власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно. При этом полицейские получили распоряжение не арестовывать за ряд преступлений. По мнению СМИ, это может привести к хаосу в стране.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............