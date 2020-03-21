Москва и Минск договорились о поставках на белорусские НПЗ

Россия и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает пресс-служба российского правительства по итогам телефонного разговора премьеров обеих стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на белорусские НПЗ в полном объеме и на согласованных условиях.

Также Румас положительно оценил решение обеспечить через Россию транзит граждан Белоруссии, которые возвращаются на родину из третьих стран.

Обе стороны подчеркнули важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС по российскому дизайну. «Приняты оперативные решения, позволяющие обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком», – отметили в пресс-службе.

Напомним, поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год.

В субботу глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с кабинетом министров выразил мнение, что Россия полностью поддержала новые предложения Минска по поставкам нефти.