«Заминированный» самолет сел в Перми

Неизвестные сообщили о «минировании» рейса Москва – Пермь, сообщил источник в авиационных кругах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту Москва – Пермь. Он не стал менять маршрут полета и в настоящее время совершил успешную посадку в аэропорту назначения», – сказал собеседник ТАСС.

Самолет подал сигнал тревоги во время посадки в аэропорту.

В четверг неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских рейсов на территории России.

В Кремле сообщали, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.