Минниханов присоединился к флешмобу по поддержке людей на карантине

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к флешмобу, который жители региона организовали в поддержку соблюдающих карантин по коронавирусу людей.

В настоящее время в Татарстане на вынужденном карантине находятся более тысячи человек, вернувшихся домой из заграничных поездок. Оказавшись в социальной изоляции, люди не отчаиваются, а наоборот стараются поддержать друга. И даже в таких обстоятельствах находят повод для радости.

В ответ на информационную панику и ажиотаж вокруг темы коронавируса татарстанцы решили устроить флешмоб и публиковать в соцсетях фотографии с улыбками. Идея флешмоба принадлежит Всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со мной».

Участники флешмоба размещают фотографии со словами поддержки и хештегами #воВсе32, #мечтайсомной и #всебудетхорошо.

К ним присоединился и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем Instagram он опубликовал позитивное фото с комментарием «Все будет хорошо!».

Сегодня, во всемирный день счастья, к акции присоединились неравнодушные люди не только во всех районах республики, но и в других регионах России.

Организаторы акции уверены, что улыбки способны объединить людей и сделать этот мир добрее и счастливее даже в такое непростое для всех время.

День счастья был учрежден Генеральной ассамблей ООН для поддержания идеи, что стремление к счастью – неотъемлемое желание каждого человека на планете.

«Мечтай со мной» – всероссийский благотворительный проект, который исполняет мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Организация не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.