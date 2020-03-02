Путин дал рекомендации главам регионов по формированию бюджетов

Президент России Владимир Путин посоветовал губернаторам, как реструктурировать задолженности муниципалитетов.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, глава государства рекомендовал руководителям регионов «принять меры, направленные на реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований по бюджетным кредитам». При необходимости они должны представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих применение в этой сфере механизмов, аналогичных тем, что применяются при реструктуризации задолженности самих регионов России.

Кроме того, могут быть внесены поправки, предусматривающие возможность списания задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам с учетом результатов анализа их расходов на решение приоритетных задач (благоустройство городской среды, модернизация коммунальной инфраструктуры и ЖКХ, строительство дорог) и дополнительных доходов, полученных от реализации новых инвестиционных проектов на их территориях.

Также Путин рекомендовал губернаторам «устанавливать дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, в том числе с учетом объема участия муниципальных образований в реализации региональных проектов». Еще одна возможность для руководителей регионов – «устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, в том числе от административных штрафов и платы за негативное воздействие на окружающую среду». На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 января 2021 года.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, губернаторам и мэрам городов рекомендовано «способствовать развитию доходной базы местных бюджетов» за счет стимулирующих трансфертов «в объемах дополнительно поступивших в региональные бюджеты доходов» от проектов, реализуемых на территориях соответствующих муниципальных образований. Путин также посоветовал обеспечить реализацию мероприятий, за которые будут голосовать местные жители (по обустройству социальных объектов и общественных пространств, проведению культурных и спортивных мероприятий).

Президент России призвал обеспечить широкое информационное сопровождение реализации в муниципалитетах региональных проектов, сопряженных с нацпроектами. Кроме того, перечень содержит рекомендацию губернаторам и главам муниципалитетов «изучить лучшие практики использования цифровых платформ», в том числе опыт города Красногорска и всей Московской области, а также опыт использования цифровой платформы «Умный Саров» в Нижегородской области, в целях внедрения в регионах технологии «Умный город».

Напомним, в прошлую среду Путин заявил о недофинансировании местных властей.

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