В Госдуме резко раскритиковали предложение ввести налог на собак

Введение налогов или сборов с владельцев собак в Якутии увеличит, а не сократит число безнадзорных животных, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Это либо провокация, либо идиотизм. Только так можно оценивать попытки введения налога на собак в отдельном регионе. Либо Якутск отделился от Российской Федерации, либо они просто не понимают, о чем говорят. Никакого налога на собак в России нет и, на мой взгляд, быть не может», – заверил Бурматов.

Депутат уверен: единственное, к чему приведет данное нововведение, это увеличение количества бездомных животных. Дело в том, что из-за отсутствия денег люди начнут массово избавляться от питомцев.

«Зачем глава Якутска [Сардана Авксентьева] делает предложения, которые приведут не к сокращению, а к увеличению числа бездомных животных? Причем без разницы, введут они этот налог или нет – сейчас люди начнут выкидывать собак только потому, что она уже об этом заявила, а ее там считают властью. Они просто испугаются», – пояснил Бурматов.

Также депутат отметил: непонятно, почему налог собираются брать с добросовестных владельцев животных. Он назвал несправедливостью попытку решать проблемы с безнадзорными животными за счет порядочных граждан.

«Я считаю, что нужно вводить административную ответственность за оставление питомца. Мы сегодня предложили эту поправку в административный кодекс (КоАП). Также нужно из федерального бюджета направлять деньги на строительство приютов в регионах, мы соответствующее предложение в Минприроды направили, и ведомство поддерживает данную инициативу», – рассказал Бурматов.

Якутии нужно строить приюты, но они этим не занимаются, констатирует депутат. Именно из этого региона приходит наибольшее количество жалоб по проблеме безнадзорных животных.

Он подчеркивает, что странно, что в Якутии так сильно не любят именно собак, и говорит, что не понимает их ненависть именно к этому животному.

Он заверил, что никаких налогов или сборов с владельцев животных никто вводить не будет ни в регионе, ни в России в целом. У города просто нет на это полномочий. «На мой взгляд, это абсолютно некомпетентное, юридически безграмотное и не имеющее никаких перспектив заявление», – резюмировал Бурматов.

Ранее власти Якутска предложили ввести налог или сборы с владельцев собак в их регионе. Такая потребность возникла в связи с тем, что на отлов, стерилизацию, чипирование, вакцинацию и содержание бездомных животных уходит слишком много денежных средств.

С начала 2020 года в России изменились правила обращения с животными. Согласно им во всех городах обязаны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания безнадзорных животных.