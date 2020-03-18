Минфин заявил об избыточном количестве юристов в госоргонах

Первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко указала на избыточное количество юристов в государственных органах власти, они замедляют процесс принятия решений, отметила она, выступая на коллегии Федерального казначейства.

«Во многих странах не существует и в голову не приходит, что в каждом ведомстве должен сидеть свой юрист, что у нас происходит. Как можно налогоплательщику выдержать содержание такой армии и таких бизнес-процессов? Сначала получить визу в ведомстве, потом получить визу в Минюсте, потом получить визу в правительстве, потом - правовое управление Государственной думы, потом - Совета Федерации», – приводит ее слова РИА «Новости».

Нестеренко отметила, что у каждого правового управления в каждом ведомстве есть собственный взгляд на ту или иную правовую конструкцию. «У нас до трех месяцев доходит согласование любой бумаги. Это очень много, так не работает уже мир», – сказала замминистра.

«Пожалуйста, сделайте так, чтобы в ведомстве сидели сотрудники министерства юстиции. Пусть они сидят - это будет Минюст, и его виза будет являться визой Минюста», – добавила она.

Нестеренко уточнила, что подобная работа уже ведется в части бюджетного учета – министерства и ведомства передают функции учета в Федеральное казначейство, и далее этим оно занимается централизованно.