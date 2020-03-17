Анонсирован визит Путина в Крым

Президент Владимир Путин 18-19 марта посетит Крым, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин на полуострове вручит государственные награды строителям крымского моста, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В понедельник глава государства присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.