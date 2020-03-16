Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта. Это крупнейшее сокращение индекса в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года, когда индекс снизился на 22,6%. При этом данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов, как в понедельник, передает ТАСС.

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Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), до 6904,59 пункта.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как провалилась попытка США отсрочить новый кризис.

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