Боевики попытались сорвать совместное патрулирование России и Турции

Протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе сократилась из-за провокаций неподконтрольных Анкаре боевиков, которые использовали женщин и детей в качестве живых щитов, сообщили в российском Минобороны.

«Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что террористы для провокации пытались задействовать мирных жителей в качестве живого щита – в том числе женщин и детей.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», – говорится в сообщении.

В воскресенье российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование трассы М4 в сирийском Идлибе.