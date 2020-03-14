Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро

Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.

По данным Московской биржи, рубль за неделю упал на 5,6% к доллару и на 3,9% к евро на фоне обвала нефти и мировых рынков, передает РИА «Новости».

Поздним вечером пятницы мировые цены на нефть росли на 7% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты закупят большой объем черного золота для своего стратегического резерва.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, после чего цены на черное золото стали снижаться.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель.

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