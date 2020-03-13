Власти Кубани решили запретить проведение массовых мероприятий

В Краснодарском крае будет введен запрет на проведение массовых мероприятий в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации региона.

«По решению губернатора в Краснодарском крае вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий», – говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Распоряжение вскоре будет подписано губернатором, однако уточняется, что еще до подписания документа в регионе должны быть отменены все мероприятия с участием детей.

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Напомним, в Краснодарском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя небольшого населенного пункта, расположенного под Приморско-Ахтарском.