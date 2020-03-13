Разыскиваемого Интерполом американца задержали в Москве

В Москве задержали гражданина США, которого разыскивал Интерпол за совершение серьезных преступлений, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, в США Байер Джеффри Скотт подозревается в убийстве, изнасиловании, нарушении общественного порядка и жестоком обращении с животными.

Мужчину задержали, он находится под стражей.