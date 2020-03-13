Заксобрание Камчатки одобрило поправки к Конституции

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края одобрили поправки в Конституцию России, сообщила руководитель пресс-службы регионального парламента Екатерина Колч.

В голосовании приняли участие 26 депутатов. За принятие решения проголосовали 23 парламентария, один высказался против и двое воздержались, передает ТАСС.

«Наши депутаты поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В голосовании приняли участие 26 человек, двое отсутствовали по уважительным причинам. Этого количества депутатов было достаточно для кворума», – сказала Екатерина Колч.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В тот же день законопроект одобрил Совет Федерации, который направил документ в региональные парламенты.

К четвергу принятие закона о внесении поправок в Конституцию поддержали законодательные собрания более двух третей регионов России.

Поправки также будут рассмотрены Конституционным судом.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, запланированного на 22 апреля. Президент Владимир Путин выразил надежду, что голосование пройдет достойно, с высокими стандартами и чистотой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.

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