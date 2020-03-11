Ученые нашли останки динозавра размером с колибри

Палеонтологи из США нашли в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра, который по размеру был не больше колибри, Ученые предполагают, что это череп взрослой особи, об этом говорится в статье в журнале Nature.

Доцент биологии Ларс Шмитц из Колледжа Скриппса в Калифорнии, разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, обнаружил в одном из них крохотный череп неизвестного позвоночного, формой и размерами находка напоминала череп самой маленькой современной птицы колибри, сообщает РИА «Новости».

По предварительным оценкам, возраст уникальной находки составляет 99 млн лет. Палеонтологи определили, что череп принадлежит птицеподобному динозавру – самому маленькому из когда-либо найденных. Ученый дали ему имя Oculudentavis khaungraae.

Кроме того, эта ученым пришлось взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц по-новому: выходит, что птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не более сложным путем, а не по пути уменьшения размеров.

«Сохранение позвоночных в янтаре встречается редко, и это дает нам представление о самом маленьком представителе из всей линейки динозавров. Его уникальные анатомические особенности указывают на одну из самых маленьких и самых древних птиц, когда-либо найденных», – приводятся в пресс-релизе колледжа слова Ларс Шмитц.

Как установили ученые, череп Oculudentavis khaungraae отличается от черепов других птицеподобных динозавров своего времени.

Динозавр вел дневной образ жизни, что следует из формы и размера глазниц, но также есть удивительное сходство с глазами современных ящериц. Вероятно, динозавр был хищником, питался мелкими членистоногими или беспозвоночными.

Ученые считают, что найденный образец представляет собой звено, которое ране не было отмечено в летописи переходных форм между динозаврами и птицами.

«Ни у одной другой группы современных птиц нет особей с такими же маленькими черепами у взрослых особей, Это открытие показывает нам, что у нас пока крайне ограниченное представление о том, как выглядели мелкие позвоночные в эпоху динозавров», – сказал Шмитц.

Также палеонтологи полагают, что эта находка заставляет пересмотреть потенциал отложений янтаря, в котором могут быть части скелета мелких мезозойских позвоночных.

Ранее в Таиланде нашли новый вид динозавров.