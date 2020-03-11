Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,6%, до отметки 2539,4 пункта.

Индекс РТС вырос на 2,4% и составил 1120,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.