Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднований 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Италия превратилась в гигантский лагерь для зараженных

Улицы Рима опустели – коронавирус отбил у туристов желание смотреть на КолизейФото: ALESSANDRO DI MEO/ЕРА/ТАСС
Первой в мире страной, которая ввела тотальный карантин и ограничения по всей своей территории из-за коронавируса, стала Италия. Газеты спорят, чья очередь следующая, Испании или Франции. Чем обосновал столь беспрецедентные меры итальянский премьер-министр, что происходит в крупнейших городах страны и почему вирус вызвал бунты среди заключенных? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

              11 марта 2020, 08:27

              Текст: Евгения Шестак

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              Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач в связи с их активизацией во многих регионах России.

              Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства.

              При этом территория Москвы и Московской области является благополучной по заболеваемости. 

              Эксперты предупреждают о необходимости уже сейчас задуматься о покупке одежды, которая не будет допускать заползания клещей через воротник. Так, необходимо приобрести рубашку или кофту, рукава которых будут укрепляться резинкой на запястьях. Заправлять кофту нужно в брюки, а концы брюк – в носки. Голову и шею также рекомендуется закрывать платком. 

              Не стоит забывать и о различных спреях, которыми нужно обрабатывать одежду для дополнительной защиты. 

              Роспотребнадзор отметил, что все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

              «В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача», – говорится в сообщении. 

              Особо стоит обратить внимание на симптомы укуса клеща. Это озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота, предупреждают в Роспотребнадзоре.

              Ранее в столице проснулись божьи коровки и бабочки из-за продолжительного периода теплой погоды.


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