Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью подкасту Third Row Tesla рассказал о худшей работе в своей жизни, которой оказалась место уборщика котельной на лесопилке в Ванкувере.

Выросший в ЮАР Маск с подросткового возраста хотел переехать в США, чтобы работать в высокотехнологичной индустрии. Однако сначала он оказался в Монреале, где сумел получить канадское гражданство в 17 лет через свою мать. Там он немного работал на пшеничной ферме, а затем отправился в Ванкувер, где устроился на лесопилку, сообщает Forbes.

В обязанности Маска входила чистка котла: нужно было доставать нагретый песок и мусор, затем другой рабочий убирал все лишнее из туннеля. Маск рассказал, что это было опасно, так как попасть к каждому котлу можно было только по узкому туннелю. Если проход был переполненным, что могло бы привести к проблемам в экстренной ситуации.

«Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь. Это не кажется безопасным, потому что если туннель будет заблокирован, то его будет трудно расчистить за короткий промежуток времени», – пояснил Маск.

Миллиардер добавил, что тем, кто работал внутри и снаружи котла, нужно было менять положение каждые 15 минут, иначе они бы заработали переохлаждение.

На лесопилке он работал всего четыре дня, но зато получил оплату вдвое выше, чем ему предлагали на других работах.

Напомним, состояние Маска достигает 43 млрд долларов.