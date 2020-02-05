Состояние Илона Маска выросло на 3,8 млрд долларов за сутки

Состояние американского бизнесмена Илона Маска увеличилось почти на 4 млрд долларов за последние сутки благодаря росту капитализации американской компании Tesla до рекордной отметки, следует из данных счетчика Forbes Real Time.

Согласно счетчику Forbes Real Time, который отображает состояние долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени, во вторник капитал Маска, принадлежат 22% акций Tesla которому принадлежат 22% акций Tesla, увеличился на 3,8 млрд долларов, или на 9,5%. Сейчас состояние Маска оценивается в 43,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Акции Tesla активно растут, с начала недели бумаги выросли в цене на 40%. На момент закрытия торгов вторника стоимость бумаг составляла 887 долларов за акцию. При этом капитализация компании превысила отметку в 159 млрд долларов.

Напомним, 30 января состояние Маска за один час увеличилось на 2,3 млрд долларов после роста акций компании на 12%.