На полуфинал «Лидеров России – 2020» в СЗФО приехали конкурсанты из Польши, Латвии и Белоруссии

Взгляд
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

Талибы контролируют 2/3 Афганистана и не спешат договариваться с США Фото: REUTERS/Stringer
Перестрелка между афганскими и американскими военными вновь поставила вопрос о целесообразности почти 20-летнего присутствия США в Афганистане. По мнению заокеанской прессы, гибель американских солдат поможет Дональду Трампу выполнить предвыборное обещание о выводе войск с Ближнего Востока. Однако глава Белого дома может распорядиться представившейся возможностью совсем иначе.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

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Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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              На полуфинал «Лидеров России – 2020» в СЗФО приехали конкурсанты из Польши, Латвии и Белоруссии

              9 февраля 2020, 17:43

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              В полуфинале конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) участвуют конкурсанты из трех зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон конкурса поступило 29 тыс. 350 заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал конкурса от СЗФО вышли 284 человека, следует из пресс-релиза поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «Почти при 30 тыс. заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта. Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии», – отметил Алексей Комиссаров.

              Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) были приглашены 2 988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

              Ивона Павлак – тридцатилетняя конкурсантка из Польши участвует в «Лидерах России» вместе со своим мужем – Алексеем Рудометовым. Несмотря на то, что родным языком Ивоны является польский, она успешно прошла все заочные испытания конкурса наравне с другими участниками и вышла в полуфинал с первой попытки. В настоящее время Ивона развивает IT-стартап в сфере экологических технологий «Smart forest».

              Одно из увлечений Ивоны – изучение языков, а еще она любит читать книги и занимается бегом на большие дистанции. Муж Ивоны инженер, IT специалист и математик.

              «Мой муж является человеком, который толкнул меня в бизнес. Он всегда в меня верит, и я могу посоветоваться с ним на счет почти любых решений», – говорит Ивона.

              Самыми важными ценностями Ивона считает: мораль, развитие и любовь. Они с мужем не чувствуют конкуренцию на конкурсе, а наоборот, поддерживают друг друга. И даже если в финал пройдет только один из супругов, Ивона уверена, что второй будет радоваться и волноваться за первого.

              «Мне особо близка Калининградская область, потому что она граничит с Польшей, и я больше всего понимаю проблемы, которые возникают на границах и культур, и торговли. Я решила принять участие в конкурсе «Лидеры России» прежде всего из-за новых знакомств. Я раньше не встречалась с таким опытом командой работы, все полны энергии, полны энтузиазма. Это очень ценный опыт для меня. И, конечно, организация здесь прекрасная», – рассказала она.

              Александр Стариков, 52-летний конкурсант из Риги, родился в Орловской области. С 1989 года служил в вооруженных силах, а в 1991 году, после распада СССР, уволился из армии и поступил в аспирантуру Рижского института гражданской авиации на факультет автоматизации. Участвовал в написании программ для аэропортов и связанных с ними предприятий. Факультет получил большой заказ от аэропорта г. Адлера, для которого до 1994 года Александр Стариков вместе с коллегами писал различные ИТ программы.

              «Благодаря этой работе начал понимать, как устроено аэропортовое хозяйство. Работу сделал хорошо. Двое коллег по аспирантуре работали в Адлере вплоть до постройки нового аэропорта в Сочи. Встречаемся до сих пор», – рассказывает Александр Стариков.

              После получения опыта создания программного обеспечения Александр решил испытать себя в новых задачах. Устроился в компанию, которая занималась экспортом леса.

              «Объемы росли, и им стал нужен руководитель, который навел бы порядок в структуре и обеспечил экономическую безопасность процессов», – говорит он.

              «Первый месяц ушел на изучение документов и практическое обучение по специальностям «Экспорт», «Логистика» и «Фрахт». Учебников было мало. Учились на ошибках, затем купили литературу на английском, что сильно помогло. Вместе с владельцем и финансовым директором через год смогли выучиться и выстроить схему работы, навели порядок в закупках, хранении и экспорте. В 1995 года владелец сказал, что обслуживающий банк создает отдел дилинга и готов вложиться в обучение. Меня позвали на должность начальника отдела дилинга. Рижский банк «Леттика» выписал из Дании брокера, который обучал меня и зама в течение двух месяцев. Так я получил новую профессию и работу. В банке был создан отдел дилинга и один из первых клиентских центров по торговле валютными и сырьевыми фьючерсами на биржах Англии и США», – рассказал Стариков.

              Затем Александр проработал около 5 лет в рижском подразделении компании «Лукойл» до 1999 года, потом переехал в Санкт-Петербург, где проработал еще 5 лет в информационно-аналитическом агентстве, которое занималось оказанием услуг в сфере обеспечения безопасности бизнеса. В 2005 году Александр вернулся в Ригу и основал свою собственную компанию в сфере аудита рисков, инвестиций и Due Diligence, которая работала с основными рижскими банками и анализировала деятельность их клиентов-нерезидентов в рамках KYC. После 2014 года и санкций обороты структуры упали в 5 раз.

              Александр Стариков рассказывает, что в Латвии нет управленческих конкурсов. Он принял решение участвовать в проекте «Лидеры России», как только по правилам была открыта возможность для подачи заявок участникам из-за рубежа. Александр рассматривает возможность полного переезда семьи в Россию.

              «Прожив и проработав 30 лет в Прибалтике, а также много поездив и поработав в Европе, я определил для себя то, ради чего я живу и работаю. Я русский, родился в России, у меня очень хорошие деловые связи с россиянами. Я осознал себя как человека русской культуры, поддерживающего политику России. Поэтому я могу и хочу работать в тех компаниях, которые работают на благо России. Несмотря на свои 52 года, хочу учиться новому, развиваться и активно работать. Вся моя работа, несмотря на то, что я живу в Латвии, процентов на 70 всегда была связана с Россией. Если как-то получится «пересечь» свою деятельность с ней, я буду только рад», – отмечает Александр.

              Во втором сезоне Александру Старикову не хватило баллов для выхода в полуфинал, но он активно готовился, проходил различные обучающие курсы и со второй попытки прошел в очный этап.

              «Конкурс очень нравится. Сумасшедше позитивная атмосфера. Я такого не видел нигде и никогда», – говорит он.

              Александр воспитывает двух сыновей 6 и 14 лет, увлекается беговыми лыжами и велоспортом, а также реализует проекты в области социально-патриотического воспитания молодежи.

              «Я учу своих обоих сыновей любви к России и русскому, настаиваю на их серьезном отношении к учебе и спорту. Пока они еще не полностью сформировались сами, я хочу заложить в них фундамент, который даст им ответы на вопросы «Кто Я», «А зачем Я живу», – подчеркивает он.

              Дмитрию Ревзину 43 года. Он руководит небольшой строительной фирмой, которая работает на различных объектах в Ленинградской области.

              «Когда подошло время определяться с выбором будущей профессии, я точно знал, что это будет экономика. Она меня очень интересовала ещё со средней школы. Я уже в 6 классе сделал свой первый серьезный расчёт рентабельности и срока окупаемости гостиницы на 40 номеров при её постройке «с нуля». И далее - мне доставляло настоящее удовольствие разбираться и рассчитывать подобные проекты», – рассказывает Дмитрий.

              «Карьерный прорыв произошел в моей жизни в 25 лет, – говорит он. – Мне «зеленому» бизнесмену-менеджеру доверили встать во главе филиала крупной оптовой компании занимающейся реализацией кондитерских изделий и напитков. Компания только начинала заходить на рынок моего города и области, и мне предстояло собрать этот «конструктор» практически с нуля. Аренда складов и офиса, подбор и найм всех работников, проработка логистики, разработка рынков сбыта с перетягиванием ключевых клиентов при высокой конкуренции, обучение менеджеров по продажам и многое другое. Через год это был полноценный филиал с очень большим оборотом и со штатом сотрудников около 100 человек».

              Дмитрий родился в Витебске, а 13 лет назад решился на серьезные перемены в жизни и переехал из Белоруссии в Россию.

              «Когда во втором сезоне разрешили участвовать иностранцам, я сразу подал заявку, но не вышел в полуфинал. В этом году уже более серьезно готовился и успешно вышел в очный этап», – отмечает он.

              «Первая и самая главная жизненная ценность – это честность. Не могу работать с нечестными людьми. Сам не обманываю и требую этого же от окружающих. Вторая – это преданность: делу, компании, коллегам. Третья – нравственность. Любая деятельность должна быть полезна или как минимум не приносить вреда окружающим и иметь правильную нравственную сторону», – сказал Дмитрий.

              Основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».


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