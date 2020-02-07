Суд отказал футболисту Глушакову в иске о взыскании с бывшей жены 200 млн рублей

Никулинский суд Москвы отклонил иск футболиста Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье о защите чести, достоинства и деловой репутации на 200 млн рублей.

«Суд отказал Глушакову в удовлетворении исковых требований», – сообщили в суде ТАСС.

Юристы бывшей жены спортсмена пояснили, что поводом для обращения в суд стали компрометирующие видео и аудиозаписи с участием футболиста и его экс-супруги. По мнению Глушакова, именно она стоит за публикацией этих материалов в Сети. Футболист потребовал взыскать с Дарьи 200 млн рублей убытков и 2 млн рублей в виде компенсации морального вреда, а также 1 млн рублей за распространение сведений о частной жизни.

В феврале прошлого года Никулинский суд Москвы расторг брак Дениса Глушакова и его жены Дарьи, взыскав со спортсмена алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тыс. рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

В мае Глушаков обратился в ФСБ с просьбой закрыть старшей дочери выезд за границу.