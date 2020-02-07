В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Гонконгские ученые разработали портативное устройство для быстрого определения и эффективного диагностирования заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщила South China Morning Post.

По сведениям издания, прибор позволяет диагностировать заражение коронавирусом 2019-nCoV за 40 минут и уже начал применяться в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии, передает ТАСС.

«Мы направили его во многие места и надеемся, что люди будут его использовать», – отметил главный разработчик новинки профессор Вэнь Вэйцзя из Гонконгского университета науки и технологий.

По словам ученого, его команда начала работу над прибором, когда получила образец штамма коронавируса 20 января от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. Устройство анализирует образцы жидких выделений организма.

В настоящее время для диагностики коронавируса используется метод полимеразной цепной реакции. В этом случае для выявления вируса специалистам требуется до трех часов.

Ранее эта же группа гонконгских исследователей уже выпустила аналогичные приборы для быстрой диагностики птичьего и свиного гриппа.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человека выздоровели.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

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