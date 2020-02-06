Парадные кабриолеты Aurus прошли госиспытания

Госиспытания парадных кабриолетов Aurus завершены. Установлено, что все заложенные в техническом задании требования выполнены.

«Госиспытания завершены, государственная комиссия рассмотрела результаты испытаний и пришла к выводу, что технические требования, заложенные в ТТЗ, выполнены», – сказал информированный источник, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию автомобилей на снабжение Минобороны России.

Отмечается, что вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Примерная цена машин семейства «Кортеж», которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 млн рублей. Ранее стало известно, что стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн рублей.

Серийное производство Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД