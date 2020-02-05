В Конституцию предложена 21 поправка о работе судебной системы и прокуратуры

К седьмой главе Конституции, в которой говорится о функционировании судебной системы и прокуратуры, от депутатов и членов Совета Федерации поступила 21 поправка, на принятие из них идет восемь, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Что касается непосредственно сегодняшнего рассмотрения: мы вынесли как раз главу 7 «Судебная власть и прокуратура», у нас на сегодняшний день поступила 21 официальная поправка от депутатов и членов Совета Федерации, соответственно в таблице номер 1 – принятые поправки, их 8 и в таблице номер 2 на отклонение 13 поправок», – передает его слова РИА «Новости».

Комитет будет рассматривать поправки согласно главам, в которые предлагается вносить изменения.

Ранее сообщалось, что комитет поддержал включение в проект об изменениях в Конституцию поправку, согласно которой генпрокурор и его заместители будут назначены после консультаций с Советом Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин объяснил, что поправки к Конституции «продиктованы жизнью», так как некоторые вещи «не работают так, как должны работать».