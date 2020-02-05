Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 6 копеек – до 63,05 рубля, курс евро снизился на 8 копеек, составив 69,59 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 54,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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