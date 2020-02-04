Сирийская армия приготовились к окружению форпоста боевиков на юге Идлиба

Подразделения сирийской армии освободили населенный пункт Нейраб к северу от города Саракиб, являющегося форпостом террористов «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), правительственные силы готовятся замкнуть кольцо окружения вокруг этого города.

У Саракиба стратегическое значение – город находится на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Дамаск – Алеппо. Если сирийские войска установят над городом контроль, это может ускорить разгром боевиков на севере страны, передает ТАСС.

В понедельник войска перекрыли участок шоссе Латакия – Алеппо в районе Тернаба к западу от Саракиба. По этой трассе шло снабжение бандформирований. Кроме того, сирийские военные заняли позиции в 8 км от провинциального центра Идлиб, Сейчас ведутся бои за поселки Каддур и Рувейха.