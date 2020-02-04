Женщина убила критиковавшего ее еду мужа

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4 февраля, вторник | Последнее обновление — 11:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»
Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности
Коронавирус усилился птичьим гриппом
Запад возрождает страх и ненависть к китайцам
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Русский народ не собирается исчезать с лица земли
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией
Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
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