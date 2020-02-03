Голикова рассказала, как в России поступят с зараженными коронавирусом иностранцами

Всех зараженных новым коронавирусом иностранцев в России начнут помещать в карантин до полного выздоровления, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.