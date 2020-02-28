«Сухой» подтвердил кончину Мартиросова

Опытно-конструкторское бюро Сухого (входит в компанию «Сухой») официально подтвердило кончину главного конструктора истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллана Мартиросова.

«Ушел из жизни главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Сухого».

Гендиректор компании Илья Тарасенко выразил соболезнования в связи с кончиной Мартиросова, отметив, что он до последних дней своей жизни трудился над созданием современных и высокотехнологичных самолетов.



«Нам всем будет не хватать мудрости и таланта Роллана Мартиросова, его знаний и опыта. Я соболезную семье нашего коллеги. Память об авиаконструкторе навсегда останется в истории нашей страны – в каждом самолете, сознанном под его руководством и при его участии», – отметил он.

Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. После окончания в 1959 году Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе пришел на работу в ОКБ Сухого. Был направлен в отдел перспективных проектов, где проработал до 1962 года на инженерных должностях и принимал непосредственное участие в разработках компоновок самолётов Су-15 и Су-7Б.

В 1962-1963 годах возглавлял общественное конструкторское бюро, которое в инициативном порядке разработало эскизный проект вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1985 году назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолёте П-42, которые увенчались установлением 27 мировых рекордов, значительная часть которых не перекрыта до настоящего времени.

За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27.

В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34. Мартиросов руководил разработкой испытаниями самолета и внедрения его в серийное производство на авиазаводе в Новосибирске.



Первые два серийных Су-34 были переданы ВВС России в 2006 году. 20 марта 2014 года Су-34 был официально принят на вооружение. Впоследствии Мартиросов руководил работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках госконтрактов с Минобороны.

Указом президента России от 2017 года конструктору было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Ранее в пятницу источник в авиационно-строительной отрасли сообщил, что вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов.